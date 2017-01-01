Поліція затримала 29 осіб після демонстрації в Парижі

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Фото: iPress Загалом у Франції відбулося майже 40 акцій протесту.

Протестувальники спалили кілька автомобілів

Двадцять дев'ять людей затримали правоохоронці після того, як у Парижі пройшла ніч протестів «антифашистів». Про це йдеться у повідомленні французькій поліції, передає RFJ.

Зіткнення сталися після першого туру президентських виборів у Франції.

За даними поліції, шість поліцейських і троє демонстрантів отримали легкі поранення. Сили безпеки, за даними префектури, затримували для пояснень 143 осіб.

Молоді люди, часто одягнені в чорне і в масках, під час акції закидали пляшками і петардами поліцейських.

Кілька автомобілів були спалені, також були розбиті вітрини магазинів.

Приблизно сорок акцій за участю близько 2000 людей в цілому пройшли в декількох містах, за словами джерела в поліції.

Нагадаємо, після виборів у Парижі почалися сутички з поліцією. У першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.