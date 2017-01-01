Поліція затримала бойовика бандформування «Восток»

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Завданням учасника бандформування «Восток» було «тримати оборону» укріпрайону в так званій промисловій зоні

Поліцейські затримали трьох бойовиків, один із яких брав участь у бойових діях у промзоні Авдіївки.

«Завданням учасника бандформування «Восток» було «тримати оборону» укріпрайону в так званій промисловій зоні, де проходила лінія фронту. Саме у січні 2015 року терористи безперервно наносили артудари по житлових будинках Авдіївки, місто залишилося без світла, води та опалення», – зазначається у повідомленні.

Під час одного з боїв бойовика контузило, після лікування у госпіталі він вирішив не повертатися до бандформування. Кілька місяців пожив у Донецьку, а потім повернувся у Костянтинівку, де влаштувався на місцеве підприємство, гадаючи, що про кримінальне минуле ніхто не дізнається. Однак в ході контррозвідувальної роботи співробітники Костянтинівського відділення поліції зібрали докази відносно його причетності до незаконних збройних формувань.

Ще один колишній бойовик, який ховався під виглядом мирного мешканця, виявлений у селищі Новолуганському, де вже два тижні працює спецгрупа поліції.

«24-річний мешканець Новолуганського долучився до лав бойовиків в червні 2014 року. Він «ніс службу» на блокпосту, розташованого поблизу с. Луганське, тоді ще Артемівського району, де здійснював незаконний огляд автотранспорту та громадян. Новобранець забезпечував збройний захист блокпосту з автоматом Калашникова у руках», – зазначається у повідомленні.

Аналогічна біографія і в 27-річного мешканця Лиману, який у травні 2014 року чергував на блокпосту на розі автодоріг Красний Лиман-Сіверськ-Ямпіль-Крива Лука.

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України.

Колишнім бойовикам загрожує до 8 років позбавлення волі.