Поліція затримала другого підозрюваного в причетності до теракту в Стокгольмі - ЗМІ

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Поліція на місці теракту

Представники правоохоронних органів відмовилися від коментарів

Поліція Швеції затримала другого підозрюваного в причетності до теракту в Стокгольмі, повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

За інформацією телеканалу SVT, чоловік був арештований в північному передмісті Стокгольма Хьюлста (Hjulsta). Джерела в поліції підтвердили ЗМІ, що затримання пов'язане з розслідуванням теракту, що стався в Стокгольмі напередодні, 7 квітня.

При цьому представники правоохоронних органів відмовилися коментувати цю інформацію.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що шведська поліція на півночі Стокгольма затримала чоловіка, який зізнався у скоєнні наїзду на людей в центрі міста.

Як повідомлялося, 7 квітня в Стокгольмі вантажівка в'їхала на пішохідну вулицю і врізалася в універмаг. Поліція підтвердила загибель чотирьох людей, ще 15 отримали поранення. Уточнюється, що одна людина померла вже в лікарні.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що все вказує на те, що інцидент є терористичною атакою.

Було затриманно двох осіб за підозрою в причетності до наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма. Згодом їх відпустили.

Шведська поліція оприлюднила фото чоловіка, якого підозрюють у скоєні злочину.

Також у п’ятницю у столиці Швеції сталась стрілянина: є поранений. За твердженням поліції, це свідчить про зв’язок цього інциденту з трагедією, яка сталася в центрі Стокгольма раніше, коли вантажівка наїхала на натовп.