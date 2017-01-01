Поліція затримала двох бойовиків. Один прикидався патріотом, інший - допитував полонених



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція

Обом учасникам незаконних збройних формувань оголошено про підозру

За один день поліцейські затримали двох учасників незаконних збройних формувань: безробітного з Дружківки, який в 2014 році допитував полонених у підвалі, та мешканця Бахмуту, який брав участь у блокуванні військових складів та захопленні будівлі Артемівської міжрайонної прокуратури. Про це інформує Відділ комунікації поліції Донецької області, повідомляє «Главком».

«Бахмутчанин, який, за інформацією, причетний до поставок нелегальної зброї, з метою конспірації став публічно виявляти проукраїнські погляди та використовувати національну символіку, але це не врятувало його від відповідальності», - зазначають у поліції.

Екс-бойовиком виявився 56-річний приватний підприємець, що займається ремонтом мототехніки.

Як встановили правоохоронці, у 2014 році затриманий активно роздавав проросійським каналам антиукраїнські інтерв’ю. У період з травня по липень брав участь у блокуванні складів з озброєнням ЗСУ, які були розташовані в с. Парасковіївка, та штурмі будівлі прокуратури в Артемівську (нині Бахмуті). Після захоплення установи, яку терористи перетворили на свій штаб, він у камуфляжній формі з автоматом здійснював «бойове чергування» по периметру території.

Наразі чоловік перевіряється на причетність до інших злочинів на території Донеччини в період окупації. Є інформація, що бойовик може бути причетним до перевезень нелегальної зброї для потреб «ДНР».

Інший затриманий - 26-річний місцевий мешканець Дружківки, який 21 червня 2014 року вступив до незаконного збройного формування, що діяло на території міста. Він ніс службу у «штабі ДНР», який розташовувався у захопленій будівлі Державної служби охорони.

Завданням найманця було проводити допити людей, яких незаконно затримували бойовики, в тому числі порушників «комендантської години». Потрапити у підвал було просто – достатньо вийти на вулиці рідного міста пізно ввечері або забути вдома паспорт.

У поліціїі відзначили, що допитувач ще під час служби в армії встиг отримати судимість за ч. 2 ст. 406 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, якщо воно вчинене щодо кількох осіб або заподіяло легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження, а також таке, що має характер знущання або глумлення над військовослужбовцем.

«Робоча зміна» пособника терористів тривала з 21.00 до 8.00. Наразі поліція встановлює людей, які були бранцями бойовиків та зазнавали допитів з боку свого земляка.

Кар’єра тюремника обірвалася 5 липня, коли місто було звільнене від терористів. Його безпосередній «керівник», тікаючи в Донецьк разом зі «стрілковцями», запропонував чоловіку приєднатися до них, однак той залишився у місті, де в нього була квартира.

Обом учасникам НЗФ оголошено про підозру за ч.2 ст.260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.