Поліція затримала на Донеччині бойовика, що їхав за пенсією з українського бюджету

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Блокпост

За фактом відкрито кримінальне провадження

На блокпості Волновахи поліцейські зупинили чоловіка для стандартної перевірки. Виявилося, що згідно з базою даних поліції, це був учасник так званого «Козацького Союзу війська Донського». Про це інформує Відділ комунікації поліції Донецької області, повідомляє «Главком».

Правоохоронці встановили, що у 2015 році мешканець Донецька, 1957 року народження, приєднався до терористів. Чоловіка прийняли у лави бойовиків нібито у якості водія. Та по суті він виконував роль «охоронця».

«За «службу», як і в багатьох інших випадках, обіцяли багато, проте в реальності все було не так райдужно. Розуміючи, що заробити, працюючи на терористів, не вдасться, донеччанин залишив своїх «побратимів». І ось на днях чоловік вирішив спробувати отримувати гроші й від української влади. Проте здійснити задумане йому вже не вдасться», - йдеться у повідомленні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) Кримінального кодексу України.

У поліції відзначили, що раніше чоловік проблем із законом не мав, і якби він добровільно повідомив українським правоохоронцям про причетність до незаконних збройних формувань, то після перевірки міг би отримати шанс на життя без кримінальної відповідальності.

Всього ж від початку цього року поліцією Донецької області повідомлено про підозру 129 учасникам бандформувань, встановлено місцезнаходження 110 осіб, ще 19 оголошені у розшук.

Сприяє виявленню терористів ресурс «Стоп тероризм», де накопичується база зрадників, які обіймають керівні посади у так званій «ДНР», відзначили у поліції. Надіслати інформацію про учасника незаконних збройних формувань сюди може кожний громадянин, після перевірки оперативниками, дані про зловмисників поповнюються.

Так само через цей ресурс до правоохоронців можуть звернутися люди, які свого часу приєдналися до терористів, проте не вчиняли тяжких злочинів та добровільно покинули їхні лави. І таким чином згідно зі ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України уникнути покарання, додають у відомстві.

Нагадаємо, ватажки «ДНР» почали активну кампанію з припинення продажу і розповсюдження на окупованій території Донецької області продовольчих товарів українського виробництва.