Поліція затримала особистого охоронця «народного мера ДНР»

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Чоловік працював водієм-охоронцем у «мера» Слов’янська Павленка

У Слов’янську Донецької області співробітники кримінальної поліції під час оперативних відпрацювань затримали особистого охоронця «народного мера ДНР».

Про це в понеділок повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області.

«Поліцейські затримали в Слов’янську особистого охоронця «народного мера ДНР». Чоловік працював водієм-охоронцем у «мера» Слов’янська Павленка, відомого службою в КДБ, і скрізь його супроводжував», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що цей 49-річний житель Слов’янська з 15 червня 2014 року за власним бажанням приєднався до бойовиків, розраховуючи добре заробити. Саме в цей час терористи поставили керувати містом нового «мера» після того, як старого затримали нібито за розкрадання «гуманітарної допомоги».

Невідомо, за які заслуги чоловік був призначений особистим охоронцем-водієм керівника окупаційної «влади», що має російську військову освіту і досвід служби в органах держбезпеки. Водій на своїй посаді пропрацював до 5 липня 2014 року – дня звільнення Слов’янська від окупантів.

За словами затриманого, він і ще двоє охоронців постійно супроводжували «мера». Одним з цих двох був 30-річний житель Слов’янська, якого поліцейські затримали в листопаді минулого року. Відпрацьовуючи його зв’язки, оперативники встановили, що, тікаючи з міста після звільнення Збройними силами України, він залишив свій автомат Калашнікова водію. Так правоохоронці і вишли на ще одну довірену особу «мера».

Зброї за місцем проживання водія-охоронця не знайшли. За його словами, він автомат розібрав і викинув у річку. Але правоохоронці виявили автомобіль «мера»-втікача.

Поліцейські з’ясували, що чоловік кілька разів їздив до свого колишнього «боса» в окупований Донецьк. В одну з поїздок повернувся з автомобілем Skoda, який належав «народному меру». За словами затриманого, транспорт він викупив.

Весь цей час чоловік знаходився в Слов’янську, перебиваючись випадковими заробітками. Співробітники поліції зібрали докази пособництва підозрюваного терористам, серед матеріалів кримінального провадження є і відео, зняті пропагандистським каналом РФ.

Зараз чоловіку оголошено про підозру згідно з ч.1 ст.256 (Сприяння учасникам злочинних організацій і приховування їх злочинної діяльності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.