Поліція затримала підозрюваного у підпалі ринку на Чернігівщині

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Наслідки підпалу ринку

Раніше судимий чоловік намагався пограбувати один з кіосків на ринку

Затриманий чоловік підозрюється у підпалі на комунальному ринку Ніжина на Чернігівщині, де вогонь знищив 16 торговельних кіосків-контейнерів разом із будівельними товарами та побутовою технікою.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Правоохоронці поспілкувалися з персоналом ринку, провели комплекс оперативно-розшукових заходів і в підсумку вийшли на підозрюваного - раніше судимого непрацюючого жителя Ніжина.

Чоловік розповів, що намагаючись вибрати і вкрасти дорогий товар, він світив у контейнері сірниками. Від цього випадково сталося загоряння, що призвело до знищення 16 кіосків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років.

Нагадаємо, що у вівторок, 28 березня, пізно увечері сталася пожежа на території «Комунального ринку» у Ніжині Чернігівської області. На момент прибуття вогнеборців вогнем було охоплено майже 400 кв. м території.