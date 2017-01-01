Поліція затримала подружжя із Житомира, яке організувало постачання повій для гостей «Євробачення»

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Клієнтами 20 повій були переважно іноземці, які приїхали до України на пісенний конкурс «Євробачення»

Поліція Київщини затримала організовану злочинну групу, яка постачала повій для іноземних гостей Євробачення у Києві та області. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник ГУ НП у Київській області Дмитро Ценов.

«Сьогодні вночі оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини успішно провели ще одну спецоперацію. Результат — затримано організовану злочинну групу, яка займалась звідництвом та сутенерством у Києві та області», — написав він.

За словами Ценова, клієнтами 20 повій були переважно іноземці, які приїхали до України на пісенний конкурс «Євробачення». Він зазначив, що охочим надавався весь спектр чоловічих і жіночих послуг сексуального характеру.

«Розрахунки за насолоду, за вказівкою сутенерів, клієнти здійснювали виключно в іноземній валюті. Одна година коштувала від 100 до 500 доларів або євро. Таким чином місячна виручка від функціонування злочинного бізнесу складала понад 400 тисяч гривень», — розповів керівник поліції Київщини.

«Координацію діяльності та загальне керівництво здійснювала подружня пара з м. Житомир. Контролювали бізнес жорстко — усі без виключення притони були оснащені камерами цілодобового відеоспостереження, які в режимі «онлайн» передавали всю інформацію на комп’ютер організаторів у сусідню область», — підкреслив Ценов.

Крім того, за словами керівника поліції Київщини, з притонів вилучено: наркотичний засіб «амфетамін», грошову виручку, контрацептиви, мобільні телефони диспетчерів та комп’ютерну техніку.

Він додав, що чотирьох фігурантів злочинної групи затримано в порядку ст.208 КПК України. Триває вичерпний комплекс слідчо-оперативних заходів.