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    Поліція затримала викрадача київської маршрутки (фото)

    • Сьогодні, 12:36
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    Викрадена маршрутка
    Викрадена маршрутка

    29-річний мешканець Київщини звільнився за законом Савченко

    Сьогодні, 27 березня, поліція затримала на Київщині зловмисника, який 2 березня викрав маршрутку в Києві. Про це повідомив у Twitter голова Національної поліції України Сергій Князєв.

    «Зловмисника, який викрав маршрутку в Києві, поліція затримала сьогодні у Фастові. 29-річний мешканець Київщини звільнився за законом Савченко», - написав він.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про зухвалий злочин у столиці. Невідомий чоловік, погрожуючи пістолетом, викрав маршрутку, викинувши водія з салону транспорту. 

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