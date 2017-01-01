Поліція затримала викрадача київської маршрутки (фото)

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Викрадена маршрутка

29-річний мешканець Київщини звільнився за законом Савченко

Сьогодні, 27 березня, поліція затримала на Київщині зловмисника, який 2 березня викрав маршрутку в Києві. Про це повідомив у Twitter голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«Зловмисника, який викрав маршрутку в Києві, поліція затримала сьогодні у Фастові. 29-річний мешканець Київщини звільнився за законом Савченко», - написав він.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про зухвалий злочин у столиці. Невідомий чоловік, погрожуючи пістолетом, викрав маршрутку, викинувши водія з салону транспорту.