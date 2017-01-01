Поліція затримала злочинну групу за вбивства «валютників»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

начальник Департаменту карного розшуку Сергій К нязєв

Група вчиняла вбивства громадян, які займаються незаконним обігом валюти

Озброєну злочинну групу затримали спільно працівники поліції Черкаської, Вінницької та Хмельницької областей. Про це сьогодні, 25 січня, під час брифінгу повідомив начальник Департаменту карного розшуку Сергій Князєв.

«Група вчиняла вбивства громадян, які займаються незаконним обігом валюти, – повідомив Сергій Князєв. – Перше убивство, яке ми розкрили учора, трапилося 10 жовтня у Хмельницькому. Чоловіка убили при підході до свого будинку. А 13 грудня за схожих обставин у Черкасах, під час так званого «обміну валюти», у своєму автомобілі був застрелений громадянин 1977 року народження».

Керівник Департаменту карного розшуку Нацполіції додав, що злочинну групу, яка складалася з чотирьох осіб, затримали учора, 24 січня. Сьогодні ж матеріали будуть скеровані до суду.

Більшість із затриманих уже були раніше судимі за насильницькі злочини і, схоже, на шлях виправлення не стали.

«Будемо обрати міру запобіжного заходу у виді арешту і надіємося, що суд нас підтримає. Доказів достатньо», — наголосив Сергій Князєв.

За умисне вбивство двох осіб зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення – ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.



