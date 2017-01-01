Поліція заявила про добровільне перенесення редуту у Луганській області

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Штаб блокади торгівлі з окупантами повідомив про те, що редут був перенесений недобровільно

Учасники «блокади Донбасу», які перебували на редуті «Богдан» у Луганській області, вирішили змінити своє місце дислокування за відсутності доцільності продовження спостереження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.

«До чергової частини Попаснянського відділу поліції звернулись працівники «Укрзалізниці» з повідомленням про те, що під час здійснення робочої групою об’їзду залізничних шляхів, їх зупинили активісти-блокадники та не дали змоги продовжити здійснювати роботу з обстеження цілісності залізничних колій», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи.

«Задокументувавши факт перешкоджання роботи працівникам «Укрзалізниці», співробітники поліції та блокадники дійшли згоди, що на сьогодні відпала доцільність функціонування так званого редуту «Богдан» та перебування на ньому чергових учасників блокади», — наголошує поліція.

Також додається, що було прийняте спільне рішення з метою виконання рішення РНБО запровадити громадський пункт спостереження за участю активістів на залізничній станції «Світланове».

Раніше повідомлялося, що поліція знесла редут активістів блокади Донбасу «Богдан», який блокує залізницю Луганськ - Лисичанськ - Попасна біля селища Золоте.