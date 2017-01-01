Поліція заявляє про затримання організатора вбивства журналіста Сергієнка

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Фото: Департамент комунікації Національної поліції України Організатор вбивства журналіста Василя Сергієнка

Зловмисника було затримано у столиці працівниками карного розшуку поліції Києва та Черкаської області

Сьогодні, 16 травня, у Києві було затримано організатора вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, інформує прес-служба поліції.

Нагадаємо, що у квітні 2014 року до поліції звернулась мати черкаського журналіста Василя Сергієнка і повідомила, що невідомі особи, застосувавши фізичну силу, примусово посадили її сина до автомобіля і вивезли в невідомому напрямку.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Оперативники провели комплекс оперативних заходів. 11 квітня 2017 року поліція затримала зловмисника, причетного до вбивства журналіста. Ще один із підозрюваних у вбивстві журналіста Сергієнко був затриманий правоохоронцями 11 липня 2015 року й рішенням суду взято під варту.

За словами Князєва, під час проведення подальших оперативних заходів поліцейські встановили і організатора вбивства журналіста. 47-річного уродженця Вінницької області було оголошено у розшук за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), п. 11-12 ч. 2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«Сьогодні, 16 травня, організатора вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка було затримано у столиці працівниками карного розшуку поліції Києва та Черкаської області. Співробітники поліції діяли професійно та оперативно – зловмисник навіть не встиг вчинити опір», – розповів глава Нацполіції.

Для проведення подальших слідчих дій зловмисника доставлено до Головного управління Національної поліції України в Черкаській області. Поліція перевіряє його на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень та встановлює мотив та причини вчинення кримінального правопорушення. Тривають слідчі дії.