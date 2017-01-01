Поліція зі стріляниною зупинила колону Парасюка, який у цей час мав бути у лікарні

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аби зупинити колону, співробітник поліції здійснив декілька попереджувальних пострілів у повітря

Близько 22.00 на шляху між Костянтинівкою та Краматорськом була затримана автоколона колона з громадянами, які до цього прорвалися крізь слов’янський блокпост та нанесли травми співробітникам поліції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Після того, як на блокпості біля Слов’янська в зону АТО прорвалася колона автомобілів з невідомими, у яких може бути зброя,поліцейські вжили необхідних заходів для безпеки мирних жителів.

По всім містам Донецької та Луганської області було направлене орієнтування.

Близько 22.00 колону автомобілів було помічено поблизу Краматорська. На вимоги зупинитися громадяни не реагували. Тому, аби зупинити колону, співробітник поліції здійснив декілька попереджувальних пострілів у повітря з метою збереження життя та здоров’я поліцейських.

Виявилося, що це саме та група осіб, яка раніше здійснила силовий прорив в зону АТО. Серед громадян опинився народний депутат Володимир Парасюк, який, згідно з розповсюдженою раніше заявою, мав в цей час знаходитися у лікарні.

Наразі на місце виїхала слідчо-оперативна група Краматорського відділу поліції з метою проведення слідчих дій. Триває перевірка.

14 березня активісти блокади в районі Слов'янська, на чолі з нардепом Парасюком, здійснили напад на працівників поліції та прорвались через блокпост.

Внаслідок нападу постраждало 7 правоохоронців.

Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони «блокадників Донбасу» краматорською поліцією.

Парасюк заявив про обстріл колони «блокадників Донбасу» краматорською поліцією