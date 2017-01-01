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Двох фігурантів справи затримано

Поліція звільнила викраденого вісім місяців тому чиновника «Укрзалізниці» Людмирського. Про це написав на своїй сторінці у Facebook глава МВС Арсен Аваков. За його даними, двох фігурантів злочину затримано.

«Внаслідок багатомісячної складної та кропіткої оперативно-розшукової роботи поліція Київської області провела блискучу операцію і звільнила Валерія Людмирського, викраденого 18 липня 2016 року. Двох фігурантів справи затримано, тайник-бункер для заручників встановлено, вилучено зброю і вибухівку. Проводяться заходи з розшуку та затримання організатора та замовника злочину», – написав він.

Аваков написав, що вчора вночі в приватному будинку в селі Фастовець Київської області правоохоронці виявили підвальну схованку-бункер, яка складається з двох камер, обладнаних вентиляцією, освітленням, водопостачанням і каналізацією, броньованими дверима та постійним відеоспостереженням. «Приміщення явно спеціально готувалося для тривалого утримання заручників. У сусідній камері вилучено автомат Калашникова, магазини для нього, пістолети іноземного виробництва, підствольний гранатомет з гранатами і кілограм тротилу», – написав Аваков.

Сам Людмирський повідомив, що його били тільки під час викрадення. За підозрою в участі у злочині затримано громадянина РФ (дагестанця) та громадянина України. Проводяться заходи з розшуку та затримання організатора і замовника злочину. За даними слідства, організатор і члени його групи прибули в Україну легально в 2015 році і залишалися на території країни, вже незаконно, більше двох років. Під час реалізації злочинного задуму вони завербували громадянина України, мотивували його прийняти іслам і за його сприяння купили приватний будинок у селі Фастовець Київської області, де і знайшли бункер.

Аваков уточнив, що за 2015-2016 роки тільки в Київській області було здійснено 12 викрадень. «Переважно потерпілими стають забезпечені люди, за яких близькі виплачують величезні суми. Однак Валерій Людмирський став першим державним чиновником, викраденим заради викупу», – написав міністр. Також він зазначив, що судячи з тривалої і ретельної підготовки і обладнання бункера, метою ОЗУ було системне викрадення і незаконне утримування людей з метою викупу.

Крім того, Нацполіція перевіряє причетність встановлених учасників викрадення Валерія Людмирського до відомих міжнародних ОЗУ і звернулася до СБУ з проханням перевірити, чи не мають фігуранти справи відношення до ісламських терористичних груп. Кримінальне провадження, раніше відкрите за статтею 115 (умисне вбивство) перекваліфіковано на статті 189 (вимагання) та 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення) КК України.

Як повідомлялось, Арсен Аваков так і не висловився з приводу цинічного вбивства у центрі Києва екс-нардепа Держдуми Дениса Вороненкова.