Поліція звітувала про Першотравень: відкрито лише одну кримінальну справу

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Фото: Нацполіція 1 травня 2017 року у Херсоні

Справу відкрито за фактом нападу на офіс партії в Херсоні

Святкування так званого Дня солідарності трудящих в Україні минуло спокійно. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

По всій країні відбулося понад 90 масових заходів, у яких брало участь 19,1 тис. осіб. Найбільш багатолюдними акції були в Херсонській області (6 тисяч осіб) і в Києві (3,5 тисячі осіб). Громадський порядок в Україні забезпечувало понад 4,9 тисячі правоохоронців: 3,5 тисячі поліцейських і понад 1,4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України.

«В цілому масові заходи минули без серйозних порушень публічної безпеки та порядку. Завдяки своєчасному втручанню поліцейських вдалося не допустити конфліктів між учасниками масових акцій у Вінниці та Харкові», – сказано в повідомленні.

Відкрито лише одну кримінальну справу – за фактом нападу на офіс однієї з політсил у Херсоні. В Херсонський відділ поліції надійшло повідомлення від голови місцевого осередку однієї з політичних партій. Громадянин повідомив, що близько 50 осіб пошкодили вікно офісу політсили і кинули в приміщення дві димові шашки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв «Главком», у Харкові День солідарності трудящих супроводжували сутички. Окрім того, невідомий бризнув з балончика в обличчя місцевому політику.