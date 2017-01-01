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    Політичну частину Мінських угод буде виконано після того, як Росія припинить стріляти – Байден

    • Сьогодні, 11:22
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    Джо Байден
    Джо Байден

    Байден закликав РФ припинити насильство

    Реалізація політичної частини Мінських угод можлива після виконання Росією своїх зобов'язань щодо безпеки. Про це під час спільної прес-конференції із президентом України Петром Порошенком заявив віце-президент США Джо Байден.

    «Політичну частину угоди не може бути реалізовано доти, доки не припиниться насильство з боку Росії. Тільки після того, як Росія та її посередники на сході виконають свої зобов'язання щодо припинення бойових дій і дадуть Донбасу встановити мир і безпеку, можна чекати від країни виконання своїх політичних зобов'язань», – зазначив Байден.

    Як повідомлялося, сьогодні вранці Байден прилетів до України. У Кабінеті міністрів України відбулася зустріч української делегації на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом із делегацією США, яку очолює віце-президент Джо Байден. Після цього відбулася зустріч Байдена з президентом Петром Порошенком. На спільній прес-конференції за підсумками зустрічі глава Української держави заявив, що побачив «обнадійливі сигнали»: команда новообраного президента США Дональда Трампа розуміє загрозу з боку Росії.

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