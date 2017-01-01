Політичну частину Мінських угод буде виконано після того, як Росія припинить стріляти – Байден

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Джо Байден

Байден закликав РФ припинити насильство

Реалізація політичної частини Мінських угод можлива після виконання Росією своїх зобов'язань щодо безпеки. Про це під час спільної прес-конференції із президентом України Петром Порошенком заявив віце-президент США Джо Байден.

«Політичну частину угоди не може бути реалізовано доти, доки не припиниться насильство з боку Росії. Тільки після того, як Росія та її посередники на сході виконають свої зобов'язання щодо припинення бойових дій і дадуть Донбасу встановити мир і безпеку, можна чекати від країни виконання своїх політичних зобов'язань», – зазначив Байден.