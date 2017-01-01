Політична криза у Косові: президент оголосив дострокові парламентські вибори

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Президент Косова Хашим Тачі

Дострокові парламентські вибори відбудуться 11 червня, приблизно за рік до того, коли мали відбутися чергові вибори

Президент Республіки Косово Хашим Тачі у четвер, 11 травня, призначив дострокові вибори до парламенту країни на 11 червня. Перед тим Тачі провів консультації із політичними лідерами Косова, повідомляє агентство AP. Чергові вибори мали би відбутися приблизно за рік.

Нагадаємо, напередодні парламент Косова проголосував за висловлення недовіри уряду прем'єр-міністра Іси Мустафи. Відповідне рішення підтримали 78 депутатів зі 120 на підставі того, що члени уряду не спромоглися виконати свої політичні обіцянки. Після цього президент розпустив парламент.

Урядова криза в Косово спричинена конфліктом між двома парнерами правлячої коаліції навколо угоди про демаркацію кордонів із Чорногорією. Критики угоди стверджують, що вона призведе до втрати території Косова.

Косово оголосило про свою незалежність від Сербії у 2008 році, утім, багато країн, у тому числі й Україна, не визнали Косово як незалежну державу.

Джерело: DW