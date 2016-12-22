Політична сила Яценюка висловила підтримку телеканалу Коломойського, якому не дають ліцензію

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Фото ТСН Арсеній Яценюк

У партії наголосили, що невмотивоване зволікання щодо видачі ліцензії провокує тривожну реакцію і журналістів, і суспільства

Партія і парламентська фракція «Народний фронт» висловлює стурбованість кризовою ситуацією, що склалася довкола телеканала «1+1» і вимагає ухвалення рішень, які знімуть загрози припинення мовлення каналу, повідомляє прес-служба політсили.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення повідомляла, що бланк ліцензії канал отримає у перший тиждень нового року.

«До закінченнчя заявленого терміну залишається два дні, один з яких – святковий. Відповідно завтра, 6 січня, останній шанс державному органу і ТБ-каналу вийти гідно з ситуації, зберігши можливість громадянам і надалі дивитися «Плюси», які, зауважимо, мають одні з найвищих в Україні рейтинги популярності», – йдеться у повідомленні.

У партії водночас наголосили, що таке невмотивоване зволікання з боку уповноваженого державного органа провокує цілком зрозумілу тривожну реакцію як журналістського середовища, так і суспільства в цілому, породжуючи вкрай неприйнятні для влади підозри у рейдерських інтересах щодо каналу та спробах атаки на свободу слова.

«Народний фронт» закликав Нацраду з питань телебачення та радіомовлення застосувати свої повноваження, щоб «1+1» не зник з екранів українців, а журналісти каналу могли і надалі професійно інформувати суспільство.

«Всі пам'ятають, як «1+1» систематично критикував «Народний фронт», деякі програми буквально знищували Арсенія Яценюка на посаді глави уряду. Проте, незважаючи на певні речі, ми переконані, що в умовах гібридної війни проти країни блокувати канал, який не «прогнувся» під Януковича під час Революції гідності, який розвінчує міфи російської пропаганди, веде інформаційну політику на захист національних інтересів, виглядає вкрай безвідповідально або навіть може бути розцінено як диверсію», – йдеться в повідомленні.

«Народний фронт» також звертає увагу на те, що в Україні продовжують працювати телеканали, які є неприхованими рупорами російських господарів, і саме ця підривна діяльність має стати предметом пильної уваги як Нацради, так і СБУ.

«Ми висловлюємо солідарність з колективом «1+1» і запевняємо, що не дозволимо «вимкнути» канал, звільнивши інформаційний простір для наступу ФСБшного ТБ-пулу», – наголосили у політсилі.

Нагадаємо, журналісти «1+1» опублікували відкритий лист до президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради Андрія Парубія та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. У ньому йдеться про те, що канал можуть позбавити ліцензії.

Заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що не бачить підстав для припинення мовлення цього каналу.

Голова Нацради Юрій Артеменко зазначив, що 1+1 може продовжувати роботу навіть за відсутності бланку ліцензії, відповідно до ухваленого рішення Нацради.