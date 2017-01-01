Політик про результати виборів в об'єднаних територіальних громадах: справжніх переможців відсовують на задній план

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Лідер Аграрної партії Віталій Скоцик

Дані Комітету виборців щодо голосування у міських громадах видають за загальні підсумки виборів – Скоцик

Дані Комітету виборців України щодо результату виборів у дев'ятьох міських громадах подають у ЗМІ як повні підсумки виборів до ОТГ. Таким чином справжніх переможців виборів 30 квітня намагаються відсунути на задній план.

Про це заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик під час прес-конференції в Херсоні.

«Інформація, яку КВУ поширив 2 травня, стосувалася підсумків голосування за партійними списками на виборах в ОТГ 30 квітня виключно у дев'ятьох міських громадах шести областей України. Однак у багатьох ЗМІ цю інформацію подано як загальний результат виборів, тобто більшість – ще 38 громад, де відбулися вибори – просто викинули зі статистики!» – наголосив Віталій Скоцик.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи за маніпуляцією даними можуть стояти інтереси певних політичних партій, він не виключив, що так хочуть відсунути на задній план справжніх переможців виборів.

«Я стверджувати не можу. Але зверніть увагу, за результатами виборів у дев'ятьох містах подається «лідерство» партій колишньої влади. Цілком можливо, що популярність колишніх регіоналів хочуть гіперболізувати, щоб показати, що дочасні вибори до парламенту призведуть лише до реваншу проросійських сил і в них немає сенсу», – наголосив Віталій Скоцик.

Він додав, що у 47 новостворених ОТГ, в яких 30 квітня відбулись перші вибори, за попередніми даними, Аграрна партія отримала 91 депутатський мандат. У більшості областей Аграрна партія подолала парламентський бар’єр. Причому є області, де вона набрала понад 40%.

«Із висунутих Аграрною партією кандидатів перемогу здобув кожен п’ятий. Причому в шістьох областях аграрії набрали більше ніж 20% голосів, а в трьох областях підтримка становила понад 40%. Я дякую виборцям за таку довіру до наших кандидатів і запевняю, що вони цю довіру виправдають. Оце справжня перемога – без адмінресурсу й олігархічних грошей! А суспільству намагаються нав’язати думку, що громади прагнуть повернення Партії регіонів у новій обгортці. Хоча насправді «відомі» партії, котрі мали майже необмежене напівдержавне фінансування та активно використовували адмінресурс, лишилися далеко позаду», – сказав Скоцик.

Нагадаємо, за даними Комітету виборців України, на виборах до рад у міських об’єднаних громадах перемогли партії «Наш край», Опозиційний блок та БПП «Солідарність». Ці дані стосуються лише виборів у дев'ятьох містах, а не в усіх 47 ОТГ, де відбулося голосування 30 квітня.