Політолог: Бальцерович та Міклош – агенти МВФ в Україні

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Бальцерович і Миклош

Карасьов нагадав, що робота групи фінансується західними донорами

Політолог Вадим Карасьов назвав колишнього міністра фінансів та керівника Нацбанку Польщі Лєшека Бальцеровича та колишнього віце-прем’єра та екс-міністра фінансів Словаччини Івана Міклоша агентами МВФ в Україні.

Експерт підкреслює: аж ніяк не всі поради групи реформаторів пішли на користь. «Думаю, в історії з підвищенням тарифів роль цих радників була досить вагомою. Це почерк Бальцеровича. До речі, не зовсім вдалий, який нещадно критикують у самій Польщі за те, що той повністю здавав Польщу МВФ. Тому ця група, якщо і зробила свій внесок, то не завжди позитивний,» - зазначив він.

Карасьов називає Бальцеровича та Міклоша «агентами МВФ у хорошому сенсі», згадуючи, що робота групи фінансується західними донорами: «Так Захід завжди робив, коли перетворення були більше в його інтересах, ніж країни-реципієнта».

Як повідомлялось, політолог Андрій Золотарьов вважає роботу Стратегічну групу радників з підтримки реформ на чолі з колишнім міністром фінансів та керівником Нацбанку Польщі Лєшеком Бальцеровичем та колишнім віце-прем’єром та екс-міністром фінансів Словаччини Іваном Міклошем лише красивою ширмою.

Детальніше читайте у статті «Главкома» Команда «зіркових» реформаторів розсипається. Бальцерович утік від Гройсмана