Політолог: Лотерейний бізнес монополізують друзі президента

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Лотерейний бізнес

Лібералізація бізнесу і спрощення його ведення в наступному фінансовому році не передбачається, зазначає Кость Бондаренко

Монополізація лотерейного ринку - справа рук друзів президента. Як повідомляє Апостроф з посиланням на сайт uainfo.org, таку думку висловив політолог Кость Бондаренко, аналізуючи ситуацію навколо прийняття бюджету і його окремих пунктів.

Також експерт додав, що, як показують кулуарні настрої парламенту, лібералізація бізнесу і спрощення його ведення в наступному фінансовому році не передбачається.

Навпаки, за словами Бондаренка, розробляються схеми виборчого наповнення кишень - через створення монополій, сірі фінансові потоки і бюрократичну боротьбу з конкурентами. Прикладом чого, каже політолог, є вищезгаданий лотерейний ринок.

«Цифри говорять про те, що надприбутковий ринок де-юре впав в 10 разів, що можна було б пояснити важким соціально-економічним становищем, війною і зубожінням населення. Але справжня причина такого різкого падіння - тінізація лотерейного бізнесу та приватні інтереси наближених до влади політиків, які всіма силами витісняють іноземних інвесторів через махінації в реєстрах, коли справа йде про довірливих європейських бізнесменів, або корупційними законодавчими ініціативами і необгрунтованим та безпідставним використанням антиросійських санкцій», - вважає Бондаренко.

«Зараз корупційне оточення президента виводить в тінь всі можливі фінансові потоки, від централізації видобутку бурштину, до грального бізнесу і загоніння в тінь ринку алкоголю через захмарне підвищення акцизів. Знову змушуючи наповнювати український бюджет не через дохідні галузі економіки, а через уже звичні транші МВФ. Відомо, що «любі друзі» свого часу вже потопили рейтинг Віктора Ющенка, і мають всі шанси повторити старі досягнення і з нині чинним гарантом. Забуваючи, що наслідки для країни значать в сотні разів більше, адже мародерство відбувається під час війни», - наостанок додав експерт.

Джерело: Апостроф