Політолог назвала людей, які найбільше впливають на світогляд Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джаред Кушнер та Стів Беннон

Щоб зрозуміти суть мотивів Трампа, потрібен психоаналітик

Старший науковий співробітник Інституту Брукінгса, дослідник путінського режиму, російський політолог Лілія Шевцова в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що навіть члени команди Трампа наразі не можуть спрогнозувати, чого можна очікувати від новообраного президента США.

«Цілком може бути, що він черпає ідеї зі свого кухонного кабінету. А в цьому кабінеті є дві дуже цікавих людини. Перший – це старший радник Трампа, призначений ним нещодавно на цю посаду - зять новообраного глави держави Джаред Кушнер. Другий – це Стів Беннон (бізнесмен, який був виконавчим директором президентської виборчої кампанії Трампа), який на своїх плечах вів президентську кампанію Трампа. Якщо подивитися на те, що вони говорять, можна зробити висновок: команда Трампа, яка перебуває в ейфорії внаслідок неочікуваної для них самих перемоги, раптом поставила перед собою ціль переробити світ. А переформатувати світ, на їх думку, можна з іншим таким же гравцем», - зазначила політолог.

На її думку цим пояснюється потяг Трампа до Путіна, який не повинен якісь попередні угоди розглядати як основу нинішніх відносин.

«Але якщо взяти лейтмотив, лозунги, які він постійно повторює з дня у день, то на рівні емоцій у нього є декілька нав’язливих ідей: по-перше, відсутність інтересу до трансатлантичного, відсутність інтересу до Європи, але між тим це страх перед тероризмом. Окрім того це неприязнь, вороже ставлення до Ірану. Він може закопати спадщину Ірану, маю на увазі американсько-іранську ядерну угоду. Він проявляє також різко негативне, вороже ставлення до Китаю. А конструктивні відносини з Китаєм були традицією в Америці протягом останнім років 30, з часів президента Ніксона. У цьому контексті усіх вражає якщо не обожнювання, то винятково дружнє ставлення до Росії Путіна, до Кремля», - розповіла політолог.

Шевцова зазначила, що американські аналітики фактично щоденно публікують статті, в яких задаються питанням, мовляв, як так, американський лідер знехтував західними політиками і в той же час шукає дружби з Путіним.

«Важко проникнути у суть його мотивів. Можливо, потрібна для цього допомога психоаналітика», - резюмувала експерт.

Нагадаємо, новообраний президент США прибув до Капітолію на інавгурацію.

Вже екс-президент Обама покинув овальний кабінету Білому домі.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут