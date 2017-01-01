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    Політолог пояснив, чому Порошенко закрив Липецьку фабрику саме зараз

    • Сьогодні, 14:00
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    Олексій Гарань
    Олексій Гарань

    Експерт вважає, що Порошенко цього давно хотів, але йому не давали

    Корпорація Roshen не могла закрити Липецьку кондитерську фабрику раніше, іще на початку військової агресії Росії щодо України, бо їй не давала цього зробити російська влада.

    На думку професора Національного університету «Києво-Могилянська академія», наукового директора фонду «Демократичні ініціативи» Олексія Гараня, у Путіна робили все для того, щоб юридично ускладнити закриття підприємства, повідомляє «24 канал».

    «Ми розуміємо, що закриття юридичної установи на території іноземної країни вимагає певних юридичних процедур. В тому числі, і щодо тих працівників, які працюють в цій компанії», - сказав Гарань.

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    За його словами, Порошенко розумів іміджеві втрати для себе від фабрики і дійсно хотів закрити її значно раніше.

    Однак, зазначив експерт, російська влада просто «пхала палиці в колеса», аби дестабілізувати ситуацію в Україні та дискредитувати українську владу. 

    Нагадаємо, корпорація Roshen  закриває скандально відому Липецьку кондитерську фабрику. Повна зупинка виробництва запланована на квітень 2017 року.

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