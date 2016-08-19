Політолог пояснив, навіщо Ляшко терміново легалізував свою віллу у Конча-Заспі

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Олег Ляшко

Ляшка готують як технічного кандидата на президентських виборах, вважає Дмитро Корнійчук

Олега Ляшка готують до президентських виборів. Саме так можна пояснити купівлю ним будинку та двох земельних ділянок вартістю 15 млн у Київській області, впевнений політолог Дмитро Корнійчук.

«Його готують на парламентські, а також зручним спаринг-партнером Порошенка на президентські вибори. Тому оперативно провели легалізацію майна Ляшка (купівлю будинка), на яке, як ми всі прекрасно розуміємо, на зарплату нардепа він заробити не міг. І цей фактор раніше використовувався його опонентами. Тепер до виборів народ про будинок вже забуде і тема втратить актуальність», – зазначив можливі причини вчинку Ляшка політолог.

Нагадаємо, що йдеться про будинок площею 550 кв.м і дві земельні ділянки загальною площею 0,6 га. Про це свідчить інформація, подана Ляшком у Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що Ляшко придбав будинок і землю в Артема Савицького.

Як повідомляв «Главком», раніше Олег Ляшко орендував у Савицького землю і тільки частину будинку площею 216 кв.м. Ляшко не повідомляв у декларації, скільки йому коштувала оренда.

Колишній власник будинку Артем Савицький у 2014 році був у партійному списку Радикальної партії Олега Ляшка на виборах до парламенту. Він є сином Валентина Савицького – екс-керівника Державного земельного кадастру (2008 р.), народного депутата (2002–2006 рр.), який був членом Народної агарної партії Володимира Литвина.

У реєстрі нерухомості також є дані, що у лютому 2016-го цивільна дружина нардепа Росіта Сайранен придбала ділянку в Дарницькому районі Києва. У серпні Сайранен оформила у власність будинок площею 296 кв.м, зведений на цій ділянці.

За 2015 рік Олег Ляшко здекларував, що вони з цивільною дружиною мають у заощадженнях 940 тис. доларів, 130 тис. євро, а також 3,7 млн грн.