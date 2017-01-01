Політолог: У справи Мартиненка немає перспектив

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Микола Мартиненко

Політолог Березовець припускає, що справа Мартиненка швидко розвалиться

Арешт екс-нардепа Миколи Мартиненка пов'язаний з тим, що НАБУ потрібна гучна справа через відсутність результатів у справі щодо відстороненого голови ДФС Романа Насірова. Таку думку висловив у Facebook політолог Тарас Березовець.

Він вважає, що порушене Національним антикорупційним бюро України провадження стосовно Мартиненка не має перспектив в суді.

«Після провалу справи Насірова, НАБУ, що знаходиться під вогнем критики за відсутність видимих результатів діяльності, мало потребу в гучній справі. Щодо інтересу НАБУ до Мартиненка ситуація була відома задовго. Я про це знав ще два тижні тому. Про підготовку арешту, уточнюю», - написав Березовець.

Він зазначив, що в НАБУ не дотримується режим секретності, а інформація з кабінетів слідчих «гуляє» вільно, тому Мартиненко теж знав про майбутній арешт.

«Спроб сховатися від слідства не робив. Мабуть, тому, що твердо знає: перспектив у справи проти нього фактично немає. За підсумком. Припускаю, вся справа розвалиться ще швидше, ніж по Насірову. Питань до НАБУ буде ще більше. Причому і в американців, де невдоволення роботою бюро зашкалює. Інформація від моїх джерел у Вашингтоні», - підкреслив Березовець.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол США.

В четвер ввечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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