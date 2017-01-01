  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Політолог вважає, що життю Януковича загрожує небезпека

    • Сьогодні, 11:46
    • Розсилка
    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Навіщо Путіну свідки невдалої спецоперації в Україні, на яку він витратив стільки сил і часу?

    Президент Росії Путін може найближчим часом «прибрати» екс-главу української держави Віктора Януковича. Таку думку висловив політолог Віктор Небоженко. 

    «Все буде традиційно, по-путінськи. Так, слідом за нещасним російським послом в ООН, який на весь світ продемонстрував заяви Януковича про прохання введення військ Росії в Україну, піде в небуття і сам автор цієї заяви – колишній президент Янукович. Навіщо Путіну свідки невдалої спецоперації в Україні, на яку він витратив стільки сил і часу?» – зазначив він.

    Небоженко веде далі – «тут інтереси Кремля і Банкової знову збігаються».

    «Нашим керманичам публічний суд над Януковичем теж не надто потрібен. Раптом заговорить і розповість, як за спиною повсталого Майдану йшли таємні переговори і готувалися цинічні угоди, які виявилися такими успішними для всіх нинішніх «безальтернативних» політиків при владі», – зауважив він.

    Як повідомлялося, іноземним журналістам здалися підозрілими смерті шістьох російських дипломатів за чотири місяці.

    Читайте також
    Віктор Янукович Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ