Політолог вважає, що життю Януковича загрожує небезпека



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Янукович

Навіщо Путіну свідки невдалої спецоперації в Україні, на яку він витратив стільки сил і часу?

Президент Росії Путін може найближчим часом «прибрати» екс-главу української держави Віктора Януковича. Таку думку висловив політолог Віктор Небоженко.

«Все буде традиційно, по-путінськи. Так, слідом за нещасним російським послом в ООН, який на весь світ продемонстрував заяви Януковича про прохання введення військ Росії в Україну, піде в небуття і сам автор цієї заяви – колишній президент Янукович. Навіщо Путіну свідки невдалої спецоперації в Україні, на яку він витратив стільки сил і часу?» – зазначив він.

Небоженко веде далі – «тут інтереси Кремля і Банкової знову збігаються».

«Нашим керманичам публічний суд над Януковичем теж не надто потрібен. Раптом заговорить і розповість, як за спиною повсталого Майдану йшли таємні переговори і готувалися цинічні угоди, які виявилися такими успішними для всіх нинішніх «безальтернативних» політиків при владі», – зауважив він.

Як повідомлялося, іноземним журналістам здалися підозрілими смерті шістьох російських дипломатів за чотири місяці.