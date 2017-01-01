Політтехнологу «Інтера» Шувалову заборонили в'їзд в Україну на 5 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Шувалов

За словами Геращенка, Шувалов причетний до спроб зриву євроінтеграційних реформ в Україні

Російському політтехнологу Ігорю Шувалову заборонили в'їзд в Україна строком на 5 років.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Антон Геращенко.

«Сьогодні, російський пропагандист, фактичний керівник інформаційної служби телеканалу «Інтер», шеф відомої провокаторки Марії Столярової - Ігор Шувалов був видворений українськими прикордонниками за межі Украіни з забороною вїзду строком на 5 років», - зазначив він.

Як вказує Геращенко, за оперативними даними «антиукраїнська діяльність Шувалова використовувалась спецслужбами Російської Федерації в активних заходах впливу по висвітленню спеціально підготовлених та резонансних відомостей через засоби масової інформації, зокрема з висвітлення у ЗМІ репортажів по звинуваченню керівництва нашої країни у військовому захваті влади у 2014 році та спланованої акції «Небесна сотня».

Також, за словами Геращенка, Шувалов причетний до акції зі зриву євроінтеграційних та сучасних реформ в Україні та бере активну участь у проекті просування Росії як єдиного нащадка «країни-переможця фашизму у Великій Вітчизняній війні».

Більше того, Геращенко запевняє, що вперше СБУ «під тиском Александра Турчинова і Арсена Авакова» видворила Шувалова із України 28 березня 2014 року.

«Але під зустрічним тиском співвласників телеканалу «Інтер» на тодішнього голову СБУ Валентина Наливайченко це рішення було відмінено, і Шувалов ще три роки продовжував виконувати завдання російської пропаганди, фактично керуючи інформаційним блоком «Інтеру», - написав Геращенко.

У вересніі минулого року повідомлялося, що у Служби безпеки України поки немає підстав для видворення з України російського політтехнолога Ігоря Шувалова, який відповідає за інформаційну політику телеканалу «Інтер».

Тоді в СБУ зазначили, що служба «збирає усю наявну інформацію» стосовно працівників «Інтера», які можуть становити загрозу державній безпеці України.

«Що стосується Шувалова, та інших працівників «Інтера», які є громадянами РФ, то ми збираємо інформацію як з відкритих джерел, так і через свої специфічні канали, і потім даємо оцінку. Звичайно, я це можу підтвердити, що ми даємо оцінку про порушення українського законодавства», — додав керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.

Влітку 2016 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що ідеолога інформаційної політики «Інтера», громадянина Росії Шувалова має бути вислано співробітниками СБУ з країни. Глава МВС зазначив, що є достатня кількість фактів і доказів антидержавної позиції телеканала і закликав СБУ відреагувати на них.

Нагадаємо, у лютому 2016 року СБУ видворила з України та заборонило в’їзд на п’ять років самій Марії Столяровій. Причиною стало те, що 21 лютого в програмі «Подробности недели» на каналі «Інтер» вона вимовила фразу з використанням нецензурної лексики. Інцидент стався під час прямого ефіру, коли журналістка Олена Зоріна спілкувалася з родичами загиблих на Євромайдані 18-21 лютого 2014 року.