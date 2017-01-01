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    Політв’язня Клиха етапували до Верхньоуральська

    • Сьогодні, 21:03
    • Розсилка
    Станіслав Клих
    Станіслав Клих

    Про стан Клиха нічого невідомо

    Незаконно засудженого в Росії українця Станіслава Клиха етапували до Верхньоуральська. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook адвокат Ілля Новіков.

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    «Ми поки не знаємо точно, але судячи з усього - в сумнозвісну знамениту «Верхньоуральську критку». Список знаменитих в'язнів у неї такий, що пора визнати об'єктом ЮНЕСКО, але сидіти там від цього не легше», - написав він.

    За словами Новікова, про поточний стан Клиха нічого не відомо. «Сподіваємося отримати інформацію на наступному тижні», - сказав він.

    Новіков також повідомив, що другий політв’язень Микола Карпюк на такого ж знаменитому Володимирському централі принципово відмовився від роботи. «Він і раніше говорив мені, що працювати в Росії не буде. У зв'язку з цим йому збираються посилити, а можливо, вже посилили режим утримання. Консул планує відвідати його найближчим часом», - розповів адвокат.

    Як відомо, 26 травня 2016 року суд у Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув’язнення відповідно за обвинуваченням у вбивстві російських військовослужбовців під час чеченської війни. Українці обвинувачення заперечують і наголошують, що участі у бойових діях не брали.

    26 жовтня Верховний суд Росії визнав законним цей вирок. Політв'язні підписали документи для подання позову до Європейського суду з прав людини.

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