Полковника СБУ в Маріуполі підірвала жінка - ЗМІ

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Вибух авто у Маріуполі 31 березня 2017 року

Міну в автомобілі полковника встановила жінка-диверсант, стверджує журналіст

Заступника начальника відділу контррозвідки управління СБУ Донецької області полковника Олександра Хараберюша, який загинув 31 березня під час вибуху машини радіокерованою магнітною міною, могла підірвати жінка. Про це заявив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.



За даними джерел журналіста, розслідування встановило, що машина була підірвана міною, яку вночі встановила жінка-диверсант.



«Вона діяла не одна - хтось також спостерігав і контролював обстановку, давав їй команди що робити. Вона була простим виконавцем. Виявивши машину Хараберюша, вона встановила міну під водійське сидіння - для цього не потрібно спеціальної підготовки, всього один рух... Всі обставини замаху випадково зафіксовані на відео однієї з камер спостереження», - написав Бутусов.



Також журналіст наголосив, що почерк схожий на вбивство в Києві журналіста Павла Шеремета.



«На жаль, встановити міну було не складно. Сім'я Хараберюша залишила в 2014-му Донецьк і своєї квартири або будинку в Маріуполі не мала. Вони жили на орендованій квартирі в звичайній дев'ятиповерхівці. Жодної охорони, звичайно, у машин у дворі не було. У полковника не було водія і особистих охоронців», - додає журналіст.

Як повідомлялося, близько 9 ранку 31 березня 2017 року в центрі Маріуполя Донецької області підірвали автомобіль. Пізніше стало відомо, що в машині перебував співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш, який в результаті вибуху загинув.

Глава СБУ Василь Грицак назвав основну версію загибелі полковника СБУ в Маріуполі .