Різдвяний транспортний колапс у Львові продовжується другу добу

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Пальне у транспортних засобах замерзає, львів'янам доводиться йти пішки

Управління транспорту виконавчого комітету Львівської міської ради констатує відсутність 80% автобусів та планову кількість трамваїв та тролейбусів на маршрутах громадського транспорту у неділю. Про це йдеться в повідомленні Львоскої міськради.

«Станом на 10:00 на маршрутах курсувало 206 автобусів», - сказано в ньому.

За даними управління транспорту, відповідно до плану вихідного дня на маршрутах мають працювати понад 400 автобусів.

Начальник управління транспорту Віктор Щир зазначає, що брак автобусів на маршрутах обумовлена технічними проблемами: у зв'язку з низькими температурами у транспортних засобів замерзає пальне, виходять з ладу двері.

Згідно з інформацією диспетчерської служби комунального підприємства «Львівелектротранс», станом на 10:00 на маршрутах курсувало 62 трамвая і 41 тролейбус, що відповідає нормі для вихідного дня.

Слід зазначити, що автобуси у Львові у достатній кількості не можуть курсувати вже другий день поспіль.

Джерело: Українські новини

Джерело: Укрінформ