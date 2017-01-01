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    Різдвяний транспортний колапс у Львові продовжується другу добу

    • Вчора, 15:14
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    Пальне у транспортних засобах замерзає, львів'янам доводиться йти пішки

    Управління транспорту виконавчого комітету Львівської міської ради констатує відсутність 80% автобусів та планову кількість трамваїв та тролейбусів на маршрутах громадського транспорту у неділю. Про це йдеться в повідомленні Львоскої міськради.

    «Станом на 10:00 на маршрутах курсувало 206 автобусів», - сказано в ньому.

    За даними управління транспорту, відповідно до плану вихідного дня на маршрутах мають працювати понад 400 автобусів.

    Начальник управління транспорту Віктор Щир зазначає, що брак автобусів на маршрутах обумовлена технічними проблемами: у зв'язку з низькими температурами у транспортних засобів замерзає пальне, виходять з ладу двері.

    Згідно з інформацією диспетчерської служби комунального підприємства «Львівелектротранс», станом на 10:00 на маршрутах курсувало 62 трамвая і 41 тролейбус, що відповідає нормі для вихідного дня.

    Слід зазначити, що автобуси у Львові у достатній кількості не можуть курсувати вже другий день поспіль

    Джерело: Українські новини

    Джерело: Укрінформ

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