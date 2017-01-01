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    Половина росіян хочуть, щоб Путін покарав Київ за введення санкцій проти банків РФ, - опитування

    • Сьогодні, 16:38
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    Кожен п'ятий вважає за необхідне ввести санкції у відповідь

    У відповідь на введення Києвом санкцій проти російських банків керівництво РФ повинно вжити певні заходи у відповідь, вважає половина (50%) росіян. Такими стали результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.

    Серед можливих заходів найчастіше називають відповідні санкції (21%), інші жорсткі заходи (виведення філій російських банків з України - 5%, закриття кордону - 3%, припинення поставок газу - 2% і ін.). Однак звучать і пропозиції про ведення переговорів (10%). Знайшлись і особливо радикальні, які пропонують ввести війська - щоправда, таких набралося лише 1%.

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    У той же час 40% росіян не бачать потреби будь-яким чином реагувати на те, що сталося. В основному цієї позиції дотримуються респонденти у віці 18-24 років (58%).

    Як повідомлялось, відповідно до результатів іншого соціологічного центру – «Левада» - рейтинги російської влади відчутно впали.

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