Половина росіян хочуть, щоб Путін покарав Київ за введення санкцій проти банків РФ, - опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кожен п'ятий вважає за необхідне ввести санкції у відповідь

У відповідь на введення Києвом санкцій проти російських банків керівництво РФ повинно вжити певні заходи у відповідь, вважає половина (50%) росіян. Такими стали результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.

Серед можливих заходів найчастіше називають відповідні санкції (21%), інші жорсткі заходи (виведення філій російських банків з України - 5%, закриття кордону - 3%, припинення поставок газу - 2% і ін.). Однак звучать і пропозиції про ведення переговорів (10%). Знайшлись і особливо радикальні, які пропонують ввести війська - щоправда, таких набралося лише 1%.

У той же час 40% росіян не бачать потреби будь-яким чином реагувати на те, що сталося. В основному цієї позиції дотримуються респонденти у віці 18-24 років (58%).

Як повідомлялось, відповідно до результатів іншого соціологічного центру – «Левада» - рейтинги російської влади відчутно впали.