Половина українців вважають, що в країні відбувається наступ на свободу слова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кожен третій вважає, що жодної цензури немає

Майже половина - 48,4% - українців переконані, що в країні відбувається наступ на свободу слова. Такими стали результати опитування Київського міжнародного інституту соціології на замовлення ГО «Детектор Медіа».

Домінують такі настрої на Півдні - там так вважають 61,6% опитаних, а також на Сході - 60,9%.

Не згодні з таким твердження 33,8%. Ще 17,8% не можуть нічого сказати з цього приводу.

Як повідомлялось, з російських телеканалів отримують інформацію 7,9% українців.