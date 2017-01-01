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    Половина українців вважають, що в країні відбувається наступ на свободу слова

    • Сьогодні, 19:00
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    Кожен третій вважає, що жодної цензури немає

    Майже половина - 48,4% - українців переконані, що в країні відбувається наступ на свободу слова. Такими стали результати опитування Київського міжнародного інституту соціології на замовлення ГО «Детектор Медіа».

    Домінують такі настрої на Півдні - там так вважають 61,6% опитаних, а також на Сході - 60,9%.

    Не згодні з таким твердження 33,8%. Ще 17,8% не можуть нічого сказати з цього приводу.

    Як повідомлялось, з російських телеканалів отримують інформацію 7,9% українців.

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