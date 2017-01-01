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    Польща через переобрання Туска може заблокувати підсумкову заяву саміту ЄС

    • Сьогодні, 22:27
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    Дональд Туск
    Дональд Туск

    Хвиля невдоволення переобранням Дональда Туска у Польщі зростає

    Польща може заблокувати підсумкову заяву саміту ЄС у зв'язку з тим, що європейські лідери переобрали Дональда Туска президентом Європейської ради, незважаючи на протест Варшави.

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    Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела. 

    «Польща може заблокувати заяву саміту ЄС після переобрання Туска (президентом Європейської ради. — «Главком»)», - йдеться у повідомленні.

    Нагажаємо, в Польщі негативно відреагували на переобрання Туска президентом Євроради.

    Як відомо, проти переобрання Туска активно виступала Польща. Напередодні польська прем'єрка Беата Шидло направила лідерам країн Євросоюзу листа, у якому йшлося про те, що Туск на цій посаді «грубо порушив» принципи політичного нейтралітету і втрутився у внутрішні справи Польщі.

    Критика на його адресу пов'язана з тим, що Туск фактично висловився на підтримку запровадження Брюсселем санкцій проти Варшави через її відмову дотримуватися «верховенства закону і стандартів демократії».

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    ЄС Польща Європа Дональд Туск
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