Польща через переобрання Туска може заблокувати підсумкову заяву саміту ЄС

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Дональд Туск

Хвиля невдоволення переобранням Дональда Туска у Польщі зростає

Польща може заблокувати підсумкову заяву саміту ЄС у зв'язку з тим, що європейські лідери переобрали Дональда Туска президентом Європейської ради, незважаючи на протест Варшави.

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела.

«Польща може заблокувати заяву саміту ЄС після переобрання Туска (президентом Європейської ради. — «Главком»)», - йдеться у повідомленні.

#BREAKING Poland to block EU summit statement after Tusk re-election: sources — AFP news agency (@AFP) 9 марта 2017 г.

Нагажаємо, в Польщі негативно відреагували на переобрання Туска президентом Євроради.

Як відомо, проти переобрання Туска активно виступала Польща. Напередодні польська прем'єрка Беата Шидло направила лідерам країн Євросоюзу листа, у якому йшлося про те, що Туск на цій посаді «грубо порушив» принципи політичного нейтралітету і втрутився у внутрішні справи Польщі.

Критика на його адресу пов'язана з тим, що Туск фактично висловився на підтримку запровадження Брюсселем санкцій проти Варшави через її відмову дотримуватися «верховенства закону і стандартів демократії».