Польща готова зірвати вибори глави Євроради, аби не переобрали Туска

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Дональд Туск

Головним претендентом на посаду очільника Європейської ради з каденцією у два з половиною роки є її чинний президент - польський політик Дональд Туск, якого підтримують усі країни-члени, окрім самої Польщі

Польща зробить усе, щоб вибори голови Європейської ради у четвер не відбулися, так як вважає проведення голосування передчасним, заявив глава польського МЗС Вітольд Ващиковський в ефірі телеканалу TVN24.

Очікується, що лідери ЄС на саміті 9-10 березня в Брюсселі переоберуть екс-прем'єра Польщі і колишнього лідера найбільшої опозиційної партії «Громадянська платформа» Дональда Туска головою Євроради на новий термін. Його поточний мандат закінчується 31 травня.

«Ми подали сигнал німецькій стороні, що вибирати сьогодні голову (Європейської - ред.) ради немає необхідності. Якщо є заперечення, якщо є різні кандидати, тому що може бути, хтось висуне Дональда Туска, то ми відкладемо цю справу. Його повноваження закінчаться в кінці травня, а значить є ще більше 2,5 місяців на те, щоб розглянути, доопрацювати процедуру (вибору глави Євроради — ред.). Нам не потрібно поспішати», — заявив Ващиковський.

Міністр зазначив, що в даний час процедура вибору глави Євроради неясна. «Йдеться про голосування, і в той же час раніше говорилося, що цих голосувань треба уникнути, що це повинні бути консенсуальні вибори. Невідомо, хто повинен висунути такого кандидата, наприклад, такого, хто висунув себе сам, чи це має бути головування, або якась країна-член (ЄС)», — зазначив глава польського МЗС.

За його словами, Польща зробить усе, «щоб до цього голосування не дійшло».

Вчора прем’єр Польщі закликала лідерів ЄС не переобирати Туска на новий термін.