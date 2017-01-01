Польща хоче екстрадувати з США українця, якого звинувачує у вбивстві поляків у II світовій

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Михайла К. підозрюють в участі у придушенні варшавського повстання

Польський Інститут національної памʼяті заявив, що прокуратура Польщі звернеться до США з запитом на екстрадицію Майкла К., підозрюваного у скоєнні злочинів проти людства.

Про це пише державна агенція PAP.

Слідчі польської прокуратури підозрюють, що Майкл К. (Михайло К. – ред.., як командир Українського Легіону Самооборони (УЛС, українське військове формування у складі збройних сил Третього Рейху – ред.) вчинив вбивство мешканців сіл Хланув, Колонії Хланув і Колонії Владиславін.

«Майкл К. підозрюється у скоєнні злочину проти людства, який також є воєнним злочином, коли 23 липня 1944 року, будучи командиром роти Українського Легіону Самооборони, видав наказ про вбивство мешканців Хланува, Колонії Хланува і Колонії Владиславіна», – йдеться у повідомленні Інституту.

Також Михайла К. підозрюють в участі у придушенні варшавського повстання.

Агенція відзначає, що син Майкла К., Андрій, відмовився коментувати заяви польської прокуратури.

Однак, він підкреслив, що його батько не був у Польщі і не був звинувачений за будь-які військові злочини.

Польська агенція відзначає, що першим історію Майкла К. розповіло американське агентство AP, яке в 2013 році написало про те, Майкл К., воєнний злочинець, якого ніхто не притягнув до відповідальності, живе у США з 1949 року.

Його син звинуватив американську агенцію в «необґрунтованому наклепі».

Втім, як пише РАР, про Майкла К. відомо, що з 1944 року він був командиром 2-ї роти УЛС, яка брала участь разом з усім Легіоном в «умиротворенні» Хланува та Владиславіна.

З березня 1945 року він був офіцером в 14 Дивізії Гренадерів Ваффен СС «Галичина».

Приховуючи факт служби в німецькій армії, у 1949 році Майклу К. вдалося емігрувати до США.

Американським імміграційній владі він повідомив, що в 1944-1945 роках перебував в трудовому таборі.

В опублікованих у 1995 році спогадах сам підозрюваний розповів про те, що після нападу в червні 1941 року Німеччини на Радянський Союз він вступив до Вермахту та воював на території України і Росії.

Джерело: Європейська правда