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    Польща ініціює у Брюсселі зустріч по Україні

    • Сьогодні, 01:27
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    Зустріч спікерів парламентів країн Вишеградської групи
    Фото: sejm.gov.pl
    Зустріч спікерів парламентів країн Вишеградської групи

    Серед головних тем є перспективи проекту «Східне партнерство»

    У Брюсселі в понеділок після завершення Ради ЄС у закордонних справах за ініціативою Польща в рамках її головування у «Вишеградській групі» відбудеться робочий сніданок «друзів України».

    У ньому візьмуть участь міністри закордонних справ країн ЄС, Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні та глава української дипломатії Павло Клімкін.

    «Зустріч буде нагодою для дискусії про ситуацію в Україні»,- підкреслюють в МЗС Польщі.

    Інформується, що серед головних тем під час зустрічі Ради ЄС у закордонних справах є перспективи проекту «Східне партнерство» у контексті підготовки до саміту СП 24 грудня у Брюсселі. Зокрема, міністри обговорять зміцнення можливостей щодо протидії загрозам, реформу публічного сектора, розбудову мережі транспортної та енергетичної інфраструктури країн СП та ЄС, візову лібералізацію і розвиток підприємництва.

    Крім того, міністри обговорять реалізацію Глобальної стратегії ЄС у сфері безпеки й оборони, метою якої є відповідна підготовка ЄС до швидкого реагування на загрози і виклики у сфері безпеки. 

    Джерело: Укрінформ

    МЗС ЄС Польща
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