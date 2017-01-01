Польща має намір призначити військового аташе в Україні

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Антоній Мацеревич і Анджей Дуда

Польські медіа інформують про напружені відносини між Дудою і Мацеревичем

Президент Польщі Анджей Дуда вислав на адресу міністра національної оборони Антонія Мацеревича два листи, в яких вимагає зробити відповідні кроки з призначення військових аташе Польщі у ключових країнах.

«Занепокоєння викликає відсутність аташе з питань оборони у ключових країнах Альянсу... Насамперед, це стосується аташе у США та Великій Британії. Крім того, зі схожою ситуацією маємо справу у Швеції, Болгарії і навіть в Україні, підтримка якої у протидії російській агресії є в національних інтересах Польщі», – інформує РАР про зміст листа президента РП.

В іншому листі Дуда написав, що очікує від Мацеревича вичерпної інформації про роботу над створенням командування багатонаціональної дивізії «Північ–Схід» в місті Ельблонг.

Як зазначає Onet.pl, міноборони Польщі вже відповіло на лист Дуди. У ньому інформується, що військових аташе вже призначено і найближчим часом вони відбудуть до місць призначення, а створення командування дивізії відбувається за графіком.

Польські ЗМІ називаються «дивним» листування як спосіб комунікації між канцелярією президента і міністерством оборони. Глава польського уряду Беата Шидло у вівторок в ефірі телеканала Polsat News також зауважила, що кращою формою спілкування була б розмова. Водночас вона зазначила, що нічого особливого не відбувається, а листи президента вона сприймає як піклування Дуди про польську армію.

Польські медіа віддавна інформують ыз посиланням на неофіційні джерела про напружені відносини між Дудою і Мацеревичем.