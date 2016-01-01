Польща нагадала Європі, як важко зараз Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Конрад Шиманський

На переконання заступника глави МЗС Польщі, зараз є «слушна нагода на будівництво в Україні ефективної держави, суспільних зв’язків із Заходом, а також ефективної економіки»

Наближення України до Євросоюзу може відбуватися на багатьох площинах, не лише за рахунок перспективи членства. Про це у статті для видання Rzeczpospolita написав заступник глави МЗС Польщі Конрад Шиманський, інформує польське зовнішньополітичне відомство.

«Вдалий процес реформ в Україні є важливим для країни, незважаючи на проблему щодо членства в ЄС... Зближення України з Європою може відбуватися на різних політичних й економічних площинах і членство в ЄС не є єдиним виходом», - підкреслив Шиманський.

За його словами, нездатність завершити ратифікаційний процес Угоди про асоціацію України з ЄС може означати «крах найбільш серйозного інструменту співпраці між ЄС і країною «Cхідного партнерства», який існує».

Шиманський наголосив, що Польща робила все від неї залежне, щоб переконати Голландію ратифікувати Угоду про асоціацію.

На переконання заступника глави МЗС Польщі, зараз є «слушна нагода на будівництво в Україні ефективної держави, суспільних зв’язків із Заходом, а також ефективної економіки».

«У цій справі угода про асоціацію створює значні шанси», - констатував Шиманський.

Він визнав, що цей шлях України буде складним, оскільки вона повинна його долати за «несприятливих обставин».

«Польща весь час про це нагадує дуже вимогливим європейським партнерам. Проте, фіаско цієї угоди було б справжнім ударом для цих процесів на довгі роки», - йдеться у статті заступник глави МЗС Польщі.

Джерело: Укрінформ