Польща розпочала своє розслідування обстрілу Генконсульства в Луцьку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Волинь 24 Обстріляна з гранатомета будівля Генконсульства Польщі в Луцьку

У Варшаві очікують на плідну співпрацю з українською стороною

Мазовецький закордонний відділ департаменту з питань оргзлочинності і корупції Національної прокуратури Польщі розпочав слідство у справі обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку. У Варшаві очікують на плідну співпрацю з українською стороною.

Про це «Укрінформу» повідомили у Національній прокуратурі Польщі.

«Мазовецький закордонний відділ департаменту з питань оргзлочинності і корупції Національної прокуратури порушив справу за статтею 163 пункт 1 Кримінального кодексу Польщі, тобто скоєння небезпечного злочину», – повідомила речник Національної прокуратури РП Ева Бялік.

Прокурор Мазовецького закордонного відділу департаменту з питань оргзлочинності і корупції Національної прокуратури Анджей Міхальський, який вестиме цю справу, повідомив агентству про початок слідства. «Ми щойно відкрили справу, оскільки незалежно від українського слідства, в Польщі відповідно до статті 110 Кримінального кодексу Польщі, якщо злочин за кордоном спрямований проти інтересів Польщі та її громадян, ми зобов'язані відкрити справу», – заявив він.

Міхальський висловив сподівання, що українське слідство знайде зловмисників і вони в Україні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

«Але це не виключає паралельного ведення розслідувань, й очікуємо на плідну співпрацю з українською стороною», – наголосив польський прокурор.

Міхальський зазначив, що у випадку, якщо зловмисники, яких буде встановлено, втечуть за кордон, то Польща може ініціювати європейський наказ про арешт.

Як повідомлялося, сьогодні вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав.

Міністерство закордонних справ Польщі у середу, 29 березня, викликає на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з гранатомета Генерального консульства РП у Луцьку.

Глава МЗС України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генконсульства Польщі.

Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних.

Служба безпеки України розглядає всі версії обстрілу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, в тому числі теракт.