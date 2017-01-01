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    Польща розпочала своє розслідування обстрілу Генконсульства в Луцьку

    • Сьогодні, 14:03
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    Обстріляна з гранатомета будівля Генконсульства Польщі в Луцьку
    Фото: Волинь 24
    Обстріляна з гранатомета будівля Генконсульства Польщі в Луцьку

    У Варшаві очікують на плідну співпрацю з українською стороною

    Мазовецький закордонний відділ департаменту з питань оргзлочинності і корупції Національної прокуратури Польщі розпочав слідство у справі обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку. У Варшаві очікують на плідну співпрацю з українською стороною.

    Про це «Укрінформу» повідомили у Національній прокуратурі Польщі.

    «Мазовецький закордонний відділ департаменту з питань оргзлочинності і корупції Національної прокуратури порушив справу за статтею 163 пункт 1 Кримінального кодексу Польщі, тобто скоєння небезпечного злочину», – повідомила речник Національної прокуратури РП Ева Бялік.

    Прокурор Мазовецького закордонного відділу департаменту з питань оргзлочинності і корупції Національної прокуратури Анджей Міхальський, який вестиме цю справу, повідомив агентству про початок слідства. «Ми щойно відкрили справу, оскільки незалежно від українського слідства, в Польщі відповідно до статті 110 Кримінального кодексу Польщі, якщо злочин за кордоном спрямований проти інтересів Польщі та її громадян, ми зобов'язані відкрити справу», – заявив він.

    Міхальський висловив сподівання, що українське слідство знайде зловмисників і вони в Україні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.  

    «Але це не виключає паралельного ведення розслідувань, й очікуємо на плідну співпрацю з українською стороною», – наголосив польський прокурор.

    Міхальський зазначив, що у випадку, якщо зловмисники, яких буде встановлено, втечуть за кордон, то Польща може ініціювати європейський наказ про арешт.

    Як повідомлялося, сьогодні вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав.

    Міністерство закордонних справ Польщі у середу, 29 березня, викликає на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з гранатомета Генерального консульства РП у Луцьку.

    Глава МЗС України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генконсульства Польщі.

    Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних.

    Служба безпеки України розглядає всі версії обстрілу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, в тому числі теракт. 

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