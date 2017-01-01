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    Польща відреагувала на переобрання Туска президентом Євроради

    • Сьогодні, 20:27
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    Дональд Туск
    Дональд Туск

    У правлячій партії Польщі поставили під сумнів єдність ЄС

    Вибір лідерів держав та урядів країн-членів Європейського Союзу, які - окрім Польщі - проголосували за переобрання Дональда Туска на посаду президента Європейської Ради, піднімає питання про єдність блоку. Про це після голосування на саміті ЄС заявила речниця польської правлячої партії «Право і справедливість» (ПіС) Беата Мазурек, передає агентство Reuters.

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    «Ми повинні запитати, чи може ЄС залишатися єдиним», - заявила Мазурек. 

    За її словами, уперше в історії не врахували думку країни, з якої походить кандидат. 

    Лідер ПіС Ярослав Качинський зазначив, що результати голосування свідчать про домінування у ЄС Німеччини.

    Як відомо, проти переобрання Туска активно виступала Польща. Напередодні польська прем'єрка Беата Шидло направила лідерам країн Євросоюзу листа, у якому йшлося про те, що Туск на цій посаді «грубо порушив» принципи політичного нейтралітету і втрутився у внутрішні справи Польщі.

    Критика на його адресу пов'язана з тим, що Туск фактично висловився на підтримку запровадження Брюсселем санкцій проти Варшави через її відмову дотримуватися «верховенства закону і стандартів демократії».

    Джерело: DW

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