Польща вимагає від Росії $2,3 млн за дипломатичну будівлю
- Сьогодні, 05:38
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Держказначейство і мерія Варшави звинуватили російську сторону у використанні нерухомості без договору в 2009-2015 роках
Польський суд зажадав від Росії $2,3 млн. за використання дипломатичної будівлі, розташованої у Варшаві.
Про це повідомляє прес-секретар суду Дорота Траутман.
У повідомленні говориться, що Держказначейство і мерія Варшави звинуватили російську сторону у використанні нерухомості без договору в 2009-2015 роках і зажадали заплатити 8,9 млн злотих ($2,3 млн).
За рішенням суду, з Росії потрібно стягнути вказану суму з відсотками. Як повідомляють, рішення можна оскаржити протягом двох тижнів.
Нагадаємо, в жовтні 2016 року польський суд ухвалив рішення про стягнення з Росії ще 7,8 млн злотих ($2 млн) за використання іншої будівлі.
Джерело: РИА НОВОСТИ