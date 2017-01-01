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    Польща вимагає від Росії $2,3 млн за дипломатичну будівлю

    • Сьогодні, 05:38
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    Держказначейство і мерія Варшави звинуватили російську сторону у використанні нерухомості без договору в 2009-2015 роках

    Польський суд зажадав від Росії $2,3 млн. за використання дипломатичної будівлі, розташованої у Варшаві.

    Про це повідомляє  прес-секретар суду Дорота Траутман.

    У повідомленні говориться, що Держказначейство і мерія Варшави звинуватили російську сторону у використанні нерухомості без договору в 2009-2015 роках і зажадали заплатити 8,9 млн злотих ($2,3 млн).

    За рішенням суду, з Росії потрібно стягнути вказану суму з відсотками. Як повідомляють, рішення можна оскаржити протягом двох тижнів.

    Нагадаємо, в жовтні 2016 року польський суд ухвалив рішення про стягнення з Росії ще 7,8 млн злотих ($2 млн) за використання іншої будівлі.

    Джерело: РИА НОВОСТИ

    суд Польща
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