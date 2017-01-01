Польща вимагає від Росії $2,3 млн за дипломатичну будівлю

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Держказначейство і мерія Варшави звинуватили російську сторону у використанні нерухомості без договору в 2009-2015 роках

Польський суд зажадав від Росії $2,3 млн. за використання дипломатичної будівлі, розташованої у Варшаві.

Про це повідомляє прес-секретар суду Дорота Траутман.

У повідомленні говориться, що Держказначейство і мерія Варшави звинуватили російську сторону у використанні нерухомості без договору в 2009-2015 роках і зажадали заплатити 8,9 млн злотих ($2,3 млн).

За рішенням суду, з Росії потрібно стягнути вказану суму з відсотками. Як повідомляють, рішення можна оскаржити протягом двох тижнів.

Нагадаємо, в жовтні 2016 року польський суд ухвалив рішення про стягнення з Росії ще 7,8 млн злотих ($2 млн) за використання іншої будівлі.

Джерело: РИА НОВОСТИ