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    Польща закликала розслідувати підрив пам’ятника на Львівщині

    • Сьогодні, 02:27
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    Дипломат висловив сподівання, що українські правоохоронці розслідують цей випадок

    Підрив пам’ятника убитим полякам у Гуті Пеняцькій на Львівщині є провокацією з метою погіршити українсько-польські відносини.

    Про це заявив генконсул Польщі у Львові Веслав Мазур, передає Радіо Свобода.

    Дипломат висловив сподівання, що українські правоохоронці розслідують цей випадок.

    Генконсул зустрівся з головою Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою, який запевнив його, що справу розкриють. На місце виїхала слідчо-оперативна група у складі Нацполіції і СБУ.

    За словами Синютки, руйнування пам’ятника є провокацією.

    «На тлі російської агресії дехто хоче зруйнувати українсько-польські відносини», – сказав він.

    Нагадаємо, напередодні невідомі вандали  зруйнували пам’ятник полякам, убитих в 1944 році в селі Гута Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області.

    Польща збирається надіслати ноту Міністерству закордонних справ України через інцидент з пам'ятником.

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