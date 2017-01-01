Польська опозиція не змогла відправити у відставку уряд Шидло

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Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло

Більшість депутатів Сейму не підтримали ініціативу опозиції

У Сеймі Польщі опозиція в п'ятницю не змогла відправити у відставку уряд Беати Шидло.

За відставку чинного польського уряду проголосували 174 депутати, проти було 238 законодавців, а четверо депутатів утрималися.

За відставку уряду проголосували депутати опозиційних партій «Громадянська платформа», «Сучасна» і Польська селянська партія. Проти відставки виступили партійні колеги членів уряду - депутати «Права і Справедливості» , а депутати угруповання Kukiz’15 не брали участі у голосуванні.

Голосування за вотум недовіри щодо уряду Шидло відбувалося на підставі відповідної ініціативи «Громадянської платформи» у контексті березневого саміту ЄС, під час якого глава польського уряду Беата Шидло відмовилася підтримати кандидатуру Дональда Туска на посаду президента Євроради.

Перед голосуванням у Сеймі відбулася дискусія, під час якої лідер «Громадянської платформи» Гжегож Схетина назвав уряд Шидло найгіршим з 1989 року. Він також порівняв правління «Прави і Справедливості» з владою Володимира Путіна в Росії.

Тим часом, Шидло підкреслила, що поляки дали правлячій партії мандат.

До слова, сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції відмовилось відправити у відставку голову агентства Наталію Корчак.

Джерело: Укрінформ