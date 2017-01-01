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    Польські націоналісти зруйнували пам’ятник воїнам УПА

    • Сьогодні, 08:08
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    Розтрощений пам'ятник воїнам УПА
    Фото: portalprzemyski.pl
    Розтрощений пам'ятник воїнам УПА

    Надгробний пам'ятник воїнам УПА до цього вже псувався вандалами

    26 квітня активісти і представники польських націоналістичних організацій розібрали на кладовищі села Грушовичи поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воїнам УПА, який до цього вже псувався вандалами

    Акція, що відбувалася за згодою війта гміни Стубно і в яку поліція не втручалася, викликала рішучий протест Об'єднання українців у Польщі, які прийняли заяву з цього приводу.

    «26 квітня відбулася чергова антиукраїнська провокація у Підкарпатському воєводстві - розбір залишків українського місця пам'яті в селі Грушовичи, гміна Стубно. Два роки тому це місце пам'яті було зруйноване вандалами, а нинішня акція здійснена групою активістів, в якій прийняв участь війт гміни Стубно, а патронат взяла на себе політична партія Національний рух», - йдеться в заяві.

    У ній наголошується, що організатори провокації не приховують, що їхньою метою є перешкоджання відзначення 70-ї річниці акції Вісла, тобто депортації 140 тис. українців з рідних земель південно-східної Польщі на північ та захід.

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    Польські націоналісти зруйнували пам’ятник воїнам УПА
    Польські націоналісти зруйнували пам’ятник воїнам УПА
    Польські націоналісти зруйнували пам’ятник воїнам УПА
    Польські націоналісти зруйнували пам’ятник воїнам УПА
    Польські націоналісти зруйнували пам’ятник воїнам УПА
    Польські націоналісти зруйнували пам’ятник воїнам УПА
    Польські націоналісти зруйнували пам’ятник воїнам УПА
    Польські націоналісти зруйнували пам’ятник воїнам УПА
    Польські націоналісти зруйнували пам’ятник воїнам УПА
    Польські націоналісти зруйнували пам’ятник воїнам УПА
    Польські націоналісти зруйнували пам’ятник воїнам УПА
    Польські націоналісти зруйнували пам’ятник воїнам УПА
    Фото: portalprzemyski.pl

    В Об'єднанні нагадали, що безкарність і відсутність реакції польської держави на дії «невідомих зловмисників» протягом  2015-2016 років тільки заохочують зловмисників у Польщі та Україні до таких провокацій.

    «На жаль, так і сталося. Безкарність робить сміливішими. Тому ті, хто прагне підпалити польсько-український кордон, за кожним разом роблять крок вперед»,- йдеться в заяві ОУП.

    У ній наголошується, що настав час, аби польський уряд і підлеглі йому служби правопорядку та безпеки здійснили рішучі кроки.

    Як повідомлялося, в ніч з 28 на 29 березня у Луцьку обстріляли будівлю генконсульства Польщі. 

    13 березня невідомі осквернили пам'ятник розстріляним у 1944 році полякам у селі Гута Пеняцька (Бродівський район, Львівська область)

    Джерело: Укрінформ

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