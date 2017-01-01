Польські націоналісти зруйнували пам’ятник воїнам УПА

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Фото: portalprzemyski.pl Розтрощений пам'ятник воїнам УПА

Надгробний пам'ятник воїнам УПА до цього вже псувався вандалами

26 квітня активісти і представники польських націоналістичних організацій розібрали на кладовищі села Грушовичи поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воїнам УПА, який до цього вже псувався вандалами

Акція, що відбувалася за згодою війта гміни Стубно і в яку поліція не втручалася, викликала рішучий протест Об'єднання українців у Польщі, які прийняли заяву з цього приводу.

«26 квітня відбулася чергова антиукраїнська провокація у Підкарпатському воєводстві - розбір залишків українського місця пам'яті в селі Грушовичи, гміна Стубно. Два роки тому це місце пам'яті було зруйноване вандалами, а нинішня акція здійснена групою активістів, в якій прийняв участь війт гміни Стубно, а патронат взяла на себе політична партія Національний рух», - йдеться в заяві.

У ній наголошується, що організатори провокації не приховують, що їхньою метою є перешкоджання відзначення 70-ї річниці акції Вісла, тобто депортації 140 тис. українців з рідних земель південно-східної Польщі на північ та захід.

В Об'єднанні нагадали, що безкарність і відсутність реакції польської держави на дії «невідомих зловмисників» протягом 2015-2016 років тільки заохочують зловмисників у Польщі та Україні до таких провокацій.

«На жаль, так і сталося. Безкарність робить сміливішими. Тому ті, хто прагне підпалити польсько-український кордон, за кожним разом роблять крок вперед»,- йдеться в заяві ОУП.

У ній наголошується, що настав час, аби польський уряд і підлеглі йому служби правопорядку та безпеки здійснили рішучі кроки.

Як повідомлялося, в ніч з 28 на 29 березня у Луцьку обстріляли будівлю генконсульства Польщі.

13 березня невідомі осквернили пам'ятник розстріляним у 1944 році полякам у селі Гута Пеняцька (Бродівський район, Львівська область)

Джерело: Укрінформ