Польські підлітки жорстоко побили українську школярку в Гданську

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Скріншот з відео

Агресивні діти наносили українці сильні удари по голові

Польські підлітки біля однієї із шкіл міста Гданськ жорстоко побили і принизили українську школярку.

Відповідне відео оприлюднила у своєму Facebook Маріка Путлевська.

Зазначається, що інцидент стався 11 травня, дівчинку цькував натовп одноліток зі словами «бандерівська курва», агресивні діти наносили жертві удари по голові й животу.

Путлевська стверджує, що надає тільки інформаційну підтримку і особисто не була близько знайома з побитою українкою. При цьому кривдники школярки свою провину повністю заперечують.

Побита дівчинка дала згоду на оприлюднення жорстокого побиття.

«Якщо ви хочете підтримати цю дівчину або хочете покарання для тих нападників, поширте відео», - звертається до своїх читачів Путлевська.

Станом на ранок 16 травня відео вже подивилися 2,3 млн користувачів Facebook.

Увага, відео 18+

До слова, кілька днів тому у Сумах невідомі битами побили депутата міської ради В'ячеслава Калініченко, він у важкому стані був госпіталізований.