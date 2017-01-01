Польський депутат зібрала в Авдіївці нові докази проти РФ для Гааги

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Малгожата Ґосєвська є одним із ініціаторів доповіді для Міжнародного трибуналу про злочини РФ на Донбасі

Прифронтову Авдіївку відвідала польська делегація на чолі з депутатом Сейму Республіки Польща Малгожатою Ґосєвською.

Як повідомляє прес-центр АТО, разом із головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським вона оглянула місто, а також об'їхала ділянки, що день та два тому обстрілювали російсько-окупаційні війська.

На її глибоке переконання, тут, в Авдіївці, українські військові та місцева влада роблять усе можливе, аби надати максимальну допомогу мешканцям міста й, наскільки це можливо, убезпечити авдіївчан.

«Мене вражає, що увесь український народ також об’єднався аби допомогти місцевому населенню, яке постраждало від обстрілів. Нам необхідно пам'ятати про те, що війна на сході України йде зовсім поруч від нас. Україна наш найближчий сусід. Країна, народ якої вийшов на Майдан під прапорами ЄС аби бути разом з євроспільнотою. Україна сьогодні залишається форпостом демократичних цінностей Європи», - наголосила Ґосєвська.

Вона також висловила думку, що з Російською імперією не можна домовлятися. Зупинити агресію можна лише спільними багатонаціональними зусиллями.

В рамках візиту до Авдіївки Малгожата Ґосєвська відвідала оперативний прес-центр штабу АТО, що розташований у місті. Тут представникам польської делегації продемонстрували фрагменти снаряду калібру 125 мм танку Т-90, що виготовляється у РФ і використовується терористами на Донбасі, як доказ факту всебічної підтримки Росією конфлікту на сході України. Саме ці фрагменти днями були знайдені в зруйнованих будинках міста після чергового обстрілу російсько-окупаційними військами житлового сектору міста Авдіївки.

Представники Польщі задокументували докази злочинів проти України, аби передати їх до Міжнародного трибуналу.

Нагадаємо, Малгожата Ґосєвська є одним із ініціаторів доповіді для Міжнародного трибуналу про злочини РФ на Донбасі.