Польський літак здійснив екстрену посадку у Празі через загрозу вибуху

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На борту перебували 162 пасажири і шість членів екіпажу

Польський пасажирський літак авіакомпанії Enter Air здійснив екстрену посадку в празькому аеропорту Вацлава Гавела через загрозу вибуху на борту. Про це повідомляє iDNES.cz.

Поліції вже вдалося затримати підозрюваного. За словами міністра внутрішніх справ Чехії, інцидент не був спробою здійснити терористичний акт.

«Цей літак прямував не в Чеську республіку. В даний час він знаходиться в аеропорту. До закінчення розслідування ми не будемо надавати більше ніякої інформації», – сказав міністр.

За попередніми даними, літак прямував з Лас-Пальмаса до Варшави, на борту перебували 162 пасажири і шість членів екіпажу. Пілот запросив дозволу на екстрену посадку.

На борту були здебільшого мандрівники з Польщі. Затриманий підозрюваний також є поляком. Міністр заявив, що чоловік був п'яний і відмовився говорити, чи знайшли в нього якісь вибухонебезпечні речовини.

Всі пасажири були евакуйовані з літака і пройшли через паспортний контроль для встановлення їхніх особистостей.

Джерело: Українська правда