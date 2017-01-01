Польський Сенат не відкликав законопроект про «український націоналізм»

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Сенат

Тепер законопроект буде винесено на загальне обговорення у польському Сеймі

Польські сенатори від партії «Право і Справедливість» не захотіли підтримати ініціативу про відкликання із Сейму законопроекту щодо заборони пропагування тоталітарних символів, зокрема й «українського націоналізму».

Відповідне рішення прийнято у вівторок на спільному засіданні трьох комісій верхньої палати парламенту.

Сенатор Єжи Червінський, який запропонував до тоталітарних символів віднести, зокрема, «литовський та український націоналізми, пруський, російський і німецький мілітаризм», зазначив, що польський парламент не повинен піддаватися на тиск України, Німеччини та Литви.

«Чи законопроект буде відкинуто після втручання посла України в Польщі? Чи ми приймаємо тут рішення і схвалюємо закони суверенно, чи як колись під тиском інших столиць? Колись була Москва, потім Берлін, а зараз Київ?», - наголошував під час обговорення Червінський.

Його позицію підтримали ще ряд сенаторів. Зокрема, сенатор Ян Жарин риторично запитував, чи престиж Сейму й Сенату не постраждає, якщо обидві палати парламенту піддадуться на зовнішній тиск.

Оскільки сенатори проголосували проти відкликання законопроекту, його буде винесено на загальне обговорення у Сеймі Польщі.

Як відомо, у середині грудня 2016 року сенатський законопроект був знятий з порядку роботи нижньої палати польського парламенту.