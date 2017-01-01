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    Польський Сенат ухвалив скандальний закон про бюджет на 2017 рік

    • Вчора, 23:26
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    Згідно з законом, доходи Польщі в 2017 році складуть понад 325 млрд злотих (74 млрд євро), а видатки - понад 384 млрд злотих (88 млрд євро)

    Польський Сенат без внесення поправок і допуску до голосування опозиції прийняв  скандально відомий закон про бюджет на 2017 рік. Про це повідомляє «Польське радіо».

    «Закон набуде чинності після того, як його підпише президент Польщі Анджей Дуда», – йдеться в повідомленні.

    Згідно з законом, доходи Польщі в 2017 році складуть понад 325 млрд злотих (74 млрд євро), а видатки - понад 384 млрд злотих (88 млрд євро).

    Максимальний рівень дефіциту бюджету складе не більше 60 млрд злотих (13 млрд євро). За прогнозом уряду, зростання ВВП в 2017 році складе 3,6%, а інфляція – 1,3%.

    При цьому опозиція ставить під сумнів законність прийняття бюджету Сеймом, оскільки голосування відбувалося у Колонному залі, в який не допустили опозиційних депутатів, а також з відсутністю кворуму.

    При цьому маршал Сейму Марек Кухтинський стверджує, що голосувала необхідна кількість депутатів, а взяти участь у голосуванні міг кожен депутат.

    Польща бюджет
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