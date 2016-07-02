Полтавський облавтодор уклав договір на 92 мільйони із фірмою, яка існує 4 місяці

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Бітум для дорожників обійдеться по 9 тис. 600 гривень за тонну. У той час, як в інтернеті починаються пропозиції від 7 тис. 300 грн, - Канєвський

Полтавський облавтодор 3 січня без тендеру уклав контракт на 92,4 мільйона гривень з фірмою ТОВ «ТК «Промторг», якій ледь виповнилося 4 місяці. Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник відділу з протидії корупції Центру «Ейдос» Гліб Канєвський.

Згідно з інформацією, розміщеною на порталі публічних закупівель ProZorro, «ТК «Промторг» має поставити: 1,1 млн л дизпалива, 450 тисяч л А-92, 68 тисяч куб м щебіню, 4 тисячі т мінерального порошку, 4 тисячі т бітуму, 350 т пічного палива.

Як наголошується, ціна за одиницю товару є підозріло високою, як для оптових об’ємів. На початку січня роздрібні ціни на А-92 коливалися в межах 20.90 – 24.99 грн.

«Автодор погодився купити оптом по 22,90. Ціни на дизпаливо – 19.65 – 22.99 грн. Автодор бере по 21,70. Бітум для дорожників обійдеться по 9 тис. 600 грн/т. У той час, як в інтернеті починаються пропозиції від 7 тис. 300 грн», – пише Канєвський.

При цьому, вартість транспортування товару не включена. За що доведеться платити окремо. Документ укладений одразу на два роки вперед до 31 грудня 2018 року.

За його словами, ТОВ «ТК «Промторг» засноване в м. Кременчук у вересні 2016 року за адресою, де зареєстровані ще вісім різних підприємств.

Одноосібним власником та директором «Промторгу» є мещканець Кременчука Дмитро Литвинов. Паралельно Литвинов керує ще одним підприємством – «Топ-Сегмент».

Канєвський зазначає, що на ProZorro немає жодної згадки про будь-які конкурси. Тобто, дорожники на власний розсуд обрали саме нещодавно зареєстрований «ТК «Промторг» для цих постачань.

Він також повідомляє, що полтавський автодор віддав майже 10 мільйонів гривень за паливо «Промторгу» за контрактами від жовтня 2016 року. Тобто, через місяць після реєстрації фірми.

Джерело: Економічна правда